الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة كوم حمادة بالبحيرة يشدد على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام اليوم  اللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وبرفقته نوَّاب رئيس المركز وفريق الأزمات والرقابة، بالمرور على مواقف المدينة؛ للتأكد من انتظام العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة، وذلك إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المواد البترولية.

وأكد اللواء محسن الجندي، أنه تم التنبيه على مدير المواقف ورجال المرور بإلزام السائقين بوضع الملصق الخاص بسيارات الأجرة والنقل الجماعي على زجاج السيارات الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لتوفير الشفافية وضمان تطبيق القوانين ولعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما أجرى رئيس المركز، حوارًا مع عدد من السائقين، مشددًا على الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة المقررة، مضيفًا أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكل المواقف بنطاق المركز من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة؛ للتأكد التام من الالتزام بكل التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وقام اللواء محسن الجندي، بالمرور على محطات الوقود بعد تحريك الأسعار؛ للتأكد من استقرار الأوضاع والالتزام الكامل بالأسعار المقررة قانونيًا ولا توجد أي معوقات، موجهًا بالمتابعة الدورية لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود.

وناشد رئيس المركز، المواطنين، بسرعة الإبلاغ حال رصد أي تجاوزات؛ للتعامل الفوري معها عبر الخط الساخن،  وأرقام الشكاوى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة. 

مركز كوم حمادة محافظة البحيرة التعريفة الجديدة أسعار المواد البترولية نهال بلبع

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