إصابة 8 عمال فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، خلف دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، بدائرة المركز، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من: "ن.ع ١٨ سنة، مقيم بناحية محافظة أسيوط، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص، ف.ع ٢٥ سنة، مقيم بناحية محافظة أسيوط، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص، ب.م ٢٠ سنة، مقيم بناحية محافظة أسيوط، كدمات متفرقه بالجسم، تحت الفحص، ا.ا ١٥سنة، مقيم بناحية محافظة أسيوط، كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص، ت.ن ٢١ سنة، أسيوط، كدمات متفرقة بالجسم تحت الفحص، ن.ج ٢٦ سنة، مقيم بناحية محافظة أسيوط، كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص، ا.ع ١٦ سنة، مقيم بناحية محافظة أسيوط، كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص، ا.ع ٣٤ سنة، مقيم بناحية مدينة الدلنجات، كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.