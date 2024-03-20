الأربعاء 20 مارس 2024
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محافظات

90 محضرًا تموينيًا وضبط مخبز تصرف في شكائر دقيق مدعم بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف  سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، وذلك استمرارًا للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية، بمركزيِّ الدلنجات وإيتاي البارود، عن ضبط ١٣مخبزًا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و٥ مخابز أنتجت خبزًا غير مطابق للمواصفات، و٤ مخابز لتوقفها عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، و١٣ مخبزًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان،  كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كما تم تنفيذ حملات مماثلة بمركزيِّ كوم حمادة وبدر، وتم ضبط مخبز تصرف في ١٠ شكائر دقيق بلدي مدعم، و١٤ مخبزًا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و٨ مخابز أنتجت خبزًا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي مراكز الرحمانية ودمنهور ورشيد، تم ضبط ١٢ مخبزًا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبزين أنتجا خبزًا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

حملة تموينية تحرير ٩٠ محضر بالبحيرة تموين البحيرة ضبط مخابز بلدية دمنهور

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