الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني يوزع 2500 كرتونة مواد غذائية في البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وزعت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 2500 كرتونة مواد غذائية شاملة، وذلك في مجمع دمنهور الثقافي بمحافظة البحيرة، ضمن مبادرة التحالف الوطني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا للدعم الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى كيانات التحالف الوطني، أن المبادرة التي تم إطلاقها تهدف إلى توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية في محافظة البحيرة خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تكثيف حملات طرق الأبواب لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في المناطق النائية والمحرومة.

وأشارت إلى أن التحالف الوطني لديه خطة متكاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم الخدمات العاجلة والمعونات الغذائية والملابس، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم المادي طوال العام، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلقت عدة مبادرات تنموية، بدءًا من مبادرة "ستر وعافية" وصولًا إلى مبادرة "خيرك سابق".

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