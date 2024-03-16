السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير الشباب يفتتح حمام السباحة ومعرض الفنون التراثية بمركز شباب الحرية بدمنهور

جانب من زيارة وزير
جانب من زيارة وزير الرياضة لمحافظة البحيرة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة حمام السباحة ومعرض الفنون التراثية بمركز شباب الحرية بدمنهور وعدد من المشروعات الإستثمارية بمركز شباب دمنهور تضمنت الملعب الخماسى وصالة الأنشطة وذلك  بحضور اللواء  محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد كجك  رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث تفقدا مركز تدريب الموهبة والبطل الأولمبي في تنس الطاولة، السلة، المصارعة، وكابيتانو مصر، بمركز شباب الحرية. 

مجموعة من الأنشطة والفعاليات

كما افتتح وزير الشباب والرياضة  عدد من المشروعات الإستثمارية بمركز شباب دمنهور تضمنت الملعب الخماسى وصالة الأنشطة وتفقد مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمشروعات منها، أبدء مشروعك "وحدة تطوير الأعمال"بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تدريب سفراء مشواري، وتدريب علي الذكاء الاصطناعي للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذى يعد نواة للمنتخبات الوطنية ويُقدم أبطالًا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، وهو ما وضح جليًا في مختلف البطولات العالمية والقارية وآخرها دورة الألعاب الافريقية وحصد لاعبي المشروع العديد من الميداليات في مختلف اللعبات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى تقديم كل الدعم والرعاية للاعبي الموهبة والبطل الأوليمبي ومشروع كابيتانو مصر، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات،والمتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب".

واكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدمًا فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين، مما يسهم في إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة، فضلًا عن إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع، والذى ينعكس بدوره بالإيجاب على الشباب مما يعود بالنفع على الوطن بشكل عام.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن قطاع الشباب شهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي وأن هناك طفرة كبيرة تشهدها الساحة الرياضية على أرض المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والإهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة مشيرة إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الرياضة في كافة الألعاب الجماعية والفردية وإستمرار تقديم كافة أشكال وصور الدعم والمساندة لاستكمال مسيرة النجاح ولتحقيق طموحات شباب البحيرة.

وزير الشباب والرياضية اشرف صبحى فى البحيرة افتتاح حمام سباحة فى البحيرة مركز شباب الحرية دمنهور

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