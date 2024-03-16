وزير الشباب يفتتح عددًا من المشروعات الاستثمارية والإنشائية بالبحيرة اليوم

يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ترافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، مركز شباب شبرا النونة بمدينة إيتاي البارود، وذلك في مستهل زيارة تشمل افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية والإنشائية داخل المحافظة.

ومن المقرر أن يتوجه صبحي إلى مركز شباب الحرية لافتتاح حمام السباحة ومعرض الفنون التراثية، وتفقد مركز تدريب الموهبة والبطل الأوليمبي وكابيتانو مصر، كما سيتم افتتاح عدد من المشروعات الاستثمارية بمركز شباب دمنهور.

ختام فعاليات مؤتمر النشء

ثم يختتم وزير الشباب زيارته لمحافظة البحيرة بالتوجه إلى مجمع دمنهور الثقافي؛ لحضور ختام فعاليات مؤتمر النشء "بناء جيل" بحضور 1000 طليع من 12: 18 عامًا، والذي تم تنفيذه تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المستمر على الاستمرار في الاهتمام بدور الشباب في جميع المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية من خلال التوعية السليمة داخل مراكز الشباب، وكذلك الاهتمام المستمر من الدولة في تجديد إحلال مراكز الشباب والرياضة، حتى تكون جاهزة لاستقبال أي ممارسات رياضة، داخل جميع مراكز الشباب والرياضة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.