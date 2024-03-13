الأربعاء 13 مارس 2024
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محافظات

9 مصابين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب منذ قليل 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع نقل، بالطريق الصحراوي "القاهرة/ الإسكندرية" أسفل الطريق الإقليمي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بالطريق الصحراوي "القاهرة/ الإسكندرية" أسفل الطريق الإقليمي اتجاه الإسكندرية، مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من: "س. ب" ٢٩ سنة مقيمة فى مدينة حلوان اشتباه ما بعد الارتجاج، تحت الفحص، ا.ب ٢٢ سنة مقيمة بناحية مدينة حلوان، كدمات وسحجات بالجسم تحت الفحص، م.ص، ٢٣ سنة مقيمة بناحية مدينة حلوان، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، تحت الفحص، ا.م ٥٦ سنة مقيم بناحية مدينة حلوان، اشتباه خلع بالكتف اليمنى، تحت الفحص، ع.ر ١٣ سنة مقيمة بناحية مدينة حلوان، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، تحت الفحص، ه.م ١٥ سنة مقيمة بناحية مدينة حلوان، اشتباه كسر بالقدم اليمنى تحت الفحص، ح.ر ١٤ سنة مقيمة بناحية مدينة حلوان، كدمات بالوجه تحت الفحص، ال.م ٦٠ سنة مقيمة بناحية مدينة حلوان، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، تحت الفحص، ه.ع أنثى ٣٩ سنة مقيمة بناحية المعادي، كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص.

 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

اصابة ٩ اشخاص محافظة البحيرة المعادى الطريق الصحراوي وادى النطرون

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