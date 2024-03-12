تقديم خدمات طبية للمواطنين بالمجان خلال قافلة سكانية متكاملة بالدلنجات

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية شاملة لجميع التخصصات المختلفة، بقرية اصلاح بلبع التابعة لقرية المسين، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول محمد، بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى مركز الدلنجات

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن القافلة شهدت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لـ 170 حالة "باطنة - أطفال - نساء وتوليد - تحاليل سكر واعتلال كلوي"، وتقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم رش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتم صرف الدواء بالمجان، مع احالة الحالات المستحقة للحجز الى المستشفيات الحكومية داخل المحافظه.

التنمية المستدامة وخطورة الزواج المبكر

تم عقد لقاءات للتوعية بخطورة المشكلة السكانية وأثرها علي التنمية المستدامة وخطورة الزواج المبكر وخطورته علي الأسرة والمجتمع وزيادة نسب الطلاق بالفترة الأخيرة، مع الاهتمام المستمر بتقديم جميع الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية، مع الاستمرار فى تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات المختلفة داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.