الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد للبحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بأبو المطامير

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد للبحيرة

افتتح كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بنطاق مركز أبو المطامير، الذي نظمته الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك بحضور اللواء محمد عيسى عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير. 

أجنحة للخضر والفاكهة واللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات

 وتفقد السكرتير العام المساعد أجنحة المعرض التي تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد السكرتير المساعد أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مشيرًا الى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ووجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها. 

التخفيف عن كاهل المواطنين والأُسر والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأُسر والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدي لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان"وتحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، 

“ اهلا رمضان ” أهلا رمضان فى ابوالمطامير البحيرة دمنهور نهال بلبع

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