السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لوحة فنية.. تلاميذ مدرسة بالبحيرة يكتبون "يوم الشهيد.. تحيا مصر" بأجسادهم

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 شهدت مدرسة الشهيد إبراهيم السقا الابتدائية، بقرية نكلا العنب التابعة للإدارة التعليمية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، خلال الطابور الصباح اليوم السبت، كتابة التلاميذ بأجسادهم كلمة "يوم الشهيد.. تحيا مصر"، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشهيد في التاسع من شهر مارس.

رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية 

ورفع تلاميذ المدرسة لافتات مدون عليها عبارات "يوم الشهيد.. تحيا مصر"، تحية وتقديرًا لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة.

في السياق، قال نادر الأسيوطي، مدير المدرسة، إن الطابور الصباحي شهد احتفال المدرسة بيوم الشهيد تكريمًا لأرواح أبطالنا، حيث شكل التلاميذ كلمة "يوم الشهيد.. تحيا مصر" بأجسادهم، مؤكدًا تنفيذ هذه الفعاليات لغرس الانتماء والوطنية لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية ولمعرفة مدى التضحية التي قام بها الشهداء في الدفاع عن الوطن.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.

تتخلل احتفالات يوم الشهيد في مصر مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرمزية والتكريمية. قد يتم رفع الأعلام الوطنية في المؤسسات الحكومية والمدارس، وتقديم الزهور والإكليل الذهبي على النصب التذكارية للشهداء، وإقامة مراسم عسكرية وعروض استعراضية، وإلقاء الكلمات التكريمية لشهداء الوطن.

يعتبر يوم الشهيد فرصة لإحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن. ويسلط الضوء على التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء وعطاءهم الذي لا يقدر بثمن في سبيل حماية الوطن والمواطنين، كما يعزز يوم الشهيد الروح الوطنية ويدعو للتلاحم والوحدة الوطنية في وجه التحديات والتهديدات التي تواجه البلاد.

يوم الشهيد إيتاي البارود محافظة البحيرة تحيا مصر دمنهور

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