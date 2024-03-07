الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 28 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

ازالة تعدى
ازالة تعدى

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري.

وأشارت إلى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز عن إزالة 28 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 3429 متر مربع عبارة عن: 8 حالات تعدي بمساحة 1469 م2 بشبراخيت،و 3 حالات تعدى على أراضي املاك دولة بمساحة 900 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بقرية الصفا والمروة بقرى الخريجين بوادى النطرون، 3 حالات تعدي بمساحة 400 م بقريتي الحدين وكفر زياده بكوم حمادة،  3 حالات تعدي بمساحة 300 م2 عبارة عن أساسات بالحجارة البيضاء ومباني بالطوب الأحمر بمركز إدكو، و10 حالات تعدي على أملاك الصرف والأراضي الزراعية بمساحة 260 م2 بنطاق قريتي أرمانيا والنبيرة بإيتاى البارود،و حالة تعدي بمساحة 100 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن شدات خشبية، وتم تحرير المحضر اللازم حيال المخالفين  وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

محافظة البحيرة إزالة التعدي الدلنجات دمنهور كوم حمادة

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