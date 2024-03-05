الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

سكرتير عام مساعد البحيرة يتفقد محصول القمح بمركز المحمودية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، والمهندس موفق محمود سارى  وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ووفد البنك الدولي بجولة تفقدية لمتابعة وفحص محصول القمح بزمام مركز المحمودية بحضور  المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة، وعلى زيد  رئيس مركز ومدينة المحمودية ومحمد عبد الله شاور  مدير الإدارة الزراعية.

 محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الزراعية

وخلال الجولة، أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد، أن محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد. 

 ‬مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح وتقريب فترات الري

قال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن الحكومة المصرية تقوم حاليا بتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة وهو الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط بل والعالم كله، ويتم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تنفيذ مشروعات الرى الحقلى في المحافظة لتغطية 120 ألف فدان بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص والمحمودية، بتمويل من البنك الدولى وصندوق التنمية الفرنسى والإيفاد وصندوق التنمية الممول من الأوبك، وقد قام البنك الدولى بتنفيذ إعمال تطوير الرى الحقلى حيث تم إنشاء 1844 محطة يستفيد منها 79321 منتفعا، والأوبك 783 محطة يستفيد منها 31777 منتفعا، والإيفاد 149 محطة يستفيد منها 6501 منتفعا وباجمالى 2776 محطة ويستفيد من هذه المحطات 118599 منتفعا فى المراكز التى تم تنفيذ مشروع الرى المطور بها. 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المشروع قد أسهم فى تغيير ماكينات الرى العاملة بالديزل إلى العمل بالكهرباء، لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة وتوصيل التيار الكهربائى لجميع محطات الرى والقرى الواقعة بنطاق المشروع، وكذلك تغيير المراوى الترابية إلى مواسير مدفونة، لتوفير حوالى 27 % من مياه الرى التي كانت تهدر في المراوى الترابية، بما يزيد من الرقعة الزراعية عن طريق ردم قنوات الرشا وإضافتها إلى أراضى المزارعين، بنسبة 5%، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الفدان بحوالى 20%.

محصول القمح وفحص محصول القمح مركز المحمودية أحداث الإرشاد دمنهور

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