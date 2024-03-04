غاب نجوم الفن وحضر جمهوره.. دمنهور تشيع جثمان الفنان جميل برسوم (صور)

شيّع أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة، مساء الإثنين، جثمان الفنان الراحل جميل برسوم الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك بمقابر الأسرة في دمنهور وسط غياب تام للفنانين.

وأدى العشرات صلاة الجنازة على الفنان جميل برسوم بكنسية الشهيد العظيم مارجرجس بدمنهور، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعربت فوقية برسوم، شقيقة الفنان الراحل جميل برسوم، عن حزنها العميق لفراق شقيقها، مؤكدة أنه كان دائم التواصل معها ومع أبنائها، وكان آخر لقاء له مع أسرتها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يناير الماضى.

وأكدت فوقية أنها كانت تتواصل دائمًا مع شقيقها للاطمئنان على صحته، مؤكدة أنه لم يكن يعاني من أى أمراض سوى السكر فقط، "لكن مشيئة الله أكبر من كل شيء".