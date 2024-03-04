افتتاح معرض مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية للشئون الفندقية والخدمات السياحية

افتتح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، معرض مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، والذي تم تنظيمه بالمدرسة ضمن الجهود التي يقوم بها تعليم البحيرة من خلال مدارس التعليم الفني والمنافذ والمعارض التابعة لتوفير كافة السلع والمنتجات للمواطنين بالاسعار الاقتصادية والتنافسية.

وأشاد يوسف الديب وكيل تعليم البحيرة خلال افتتاحه للمعرض وتفقده للأقسام الخاصة به بحضور حمدي سلام مدير عام إدارة بندر دمنهور، وحسام قنديل مدير عام التعليم الفني، وهبة يونس مديرة المدرسة، بجودة جميع المنتجات المقدمة والمعروضة بالمعرض ومنها الحلويات بكافة أنواعها وخاصة الحلويات الغربية والشيكولاته والمخبوزات والأيس كريم وأيضًا اللحوم والدواجن المصنعة، والمحاشي والخضروات المجمدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ومشاركة تعليم البحيرة لكافة جهود المحافظة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمشاركة التعليم الفني من خلال المنافذ والمعارض في طرح منتجاتها للجمهور خاصة أنها منتجات عالية الجودة وتعد خارج المنافسة، بالإضافة إلى أسعارها الاقتصادية.

وتابع وكيل الوزارة تدريب طلاب المدرسة الفندقية، والذى عكس مستوى المهارة والموهبة الكبيرة لتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدا الدور الكبير الذى تقوم المدارس الفنية بالمحافظة ومشاركتها الفعالة في كافة المعارض التى تقام على أرض البحيرة بمنتجاتها المتنوعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط أسعار السلع بالأسواق من خلال منتجاتها ذات الجودة والأسعار الاقتصادية، بالإضافة إلى تغذية السوق المحلي من تلك المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي كأحد الأدوات الرئيسيه لتحقيق برامج التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن التعليم الفنى يمثل قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم بجميع تخصصاته "الصناعية، الزراعية،التجارية،الفندقية"لما يمتلكه من كوادر فنية مدربه يحتاجها سوق العمل، لافتًا إلى خطة الدولة لبناء منظومة جوده جديده لضمان جودة مدارس التعليم الفنى طبقا للمعايير الدولية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين على البرامج وربط التعليم الفنى بالمشروعات القومية والخريطة الاستثمارية للدولة لتلبية احتياجات سوق العمل.