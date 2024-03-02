السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 أصيب ١١ شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص، مع سيارة نقل كبير، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام واحة العرب، بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة، أبوحمص يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة ١١ شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.  

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

اصابة ١١ شخص حادث تصادم بين سيارتين حادث بالطريق الزراعى إنقلاب سيارة مكروباص دمنهور التعليمى

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