"تعليم البحيرة" يحصد مراكز متقدمة في مسابقات الكمبيوتر

وجَّه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بتوفير كل المقومات اللازمة للطلاب في مجالات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بهدف مواكبة التحديات العالمية خاصة في مجال التكنولوجيا، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مدارس البحيرة في صقل وتنمية مواهب الطلاب في مختلف المجالات والأنشطة المختلفة، وكذا العمل على فتح أبواب الإبداع والابتكار وبناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم بالإضافة إلى دورها المؤثر في العملية التعليمية.

كما أشاد وكيل تعليم البحيرة، بحصد توجيه الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات عدد من المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، لمختلف المراحل الدراسية والتي تمثلت في الآتي:- حصول التلميذة لين اسلام على محمد عبده والتلميذة أسيل إسلام على محمد عبده - بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات بإدارة ايتاي البارود التعليمية، على المركزالرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة "حياة كريمة "للمرحلة الإبتدائية، حيث أشرف على مسابقة "حياة كريمة "بالادارة التعليمية كل من محمود يوسف حسن الشيشيني وإبتسام على عبد المعطي زغلول الموجه الاول.

كما حصل الطالب أحمد سعد السيد مرزوق صالح - بمدرسة المحمودية الإعدادية بنين، بإدارة المحمودية التعليمية، على المركزالخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة "إنجازات بلدي "للمرحلة الإعدادية، حيث أشرف على مسابقة إنجازات بلدي بالادارة التعليمية كل من الاستاذة ولاء حسن محمد قاسم والأستاذ عبد الحميد سعيد زعلوك الموجه الاول، وحصلت الطالبة سهيلة محمد صبحي عبد القوي بمدرسة عبد الوحد البسومي الثانوية بإدارة كوم حمادة التعليمية، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة "مصر الرقمية "للمرحلة الإعدادية، حيث أشرف على مسابقة" مصر الرقمية " بالادارة التعليمية كل من الاستاذ محمد صبحي عبد القوي هيكل والأستاذ علاء السيد مصطفى داود الموجه الاول.

وأكد يوسف الديب وكيل الوزارة على الجهود الكبيرة التي يقوم بها توجية عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية المركزية بقيادة الأستاذ مجدي بعيص والتوجيه بالادارات والجهود التى تتم بالمدارس بإشراف الدكتور خالد الدقلة مديرعام التعليم العام، والتى أسفرت عن حصد تلك المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.