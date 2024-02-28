الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سكرتير عام البحيرة يفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بكفر الدوار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار، بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وعدد من قيادات التموين والغرفة التجارية والذي نظمتهما الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 أقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك

وتفقد اللواء محمد شوقي أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد السكرتير العام، أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بجميع مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها. 

كما أكد اللواء محمد شوقي بدر، أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة البحيرة بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأُسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.

13 معرض أهلا رمضان محافظة البحيرة معارض السلع الغذائية كفر الدوار نهال بلبع

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