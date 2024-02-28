بالأسماء.. 11 مصابًا في حادث تصادم بالبحيرة

أُصيب 11 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص مُحمَّل بالعمالة بالرصيف بطريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوي الكيلو 47 اتجاه القاهره بدائرة قسم شرطة النوبارية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص محمل بالعمالة بالرصيف، مما نتج عنه إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبيَّن إصابة كل من: رضوى عادل محمد، 18 سنة كدمات متفرقه بالجسم، امل احمد عبد المنعم، 47 سنة كدمات متفرقه بالجسم، احلام صابر عبد المنعم 21 سنة، كدمات متفرقه بالجسم، حبيبه محمد عبدالرسول 19 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، جنا السيد احمد، 14 سنة، كدمات متفرقه بالجسم شمس حسن محمد 19 سنة جرح متهتك بالساق اليمنى، كرم مصطفى محمد 20 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج، حسن اسماعيل محمد 41 سنة جرح متهتك بالساعد الأيمن، مريم محمد سعيد 28، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، هالة عمران أحمد، 53 سنة كدمات متفرقه بالجسم، الهام حسن إسماعيل 17 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيمن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.