الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. على رأسهم نتنياهو.. "العدل الدولية" قد تصدر أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية قد تصدر، اليوم الإثنين، أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الهيئة إن المدعي العام للمحكمة اتخذ "على الأرجح" قرارًا بإصدار أوامر الاعتقال، ولم تستبعد أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رأس قائمة الذين ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال، وأوضحت أن السبب هو منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتسبب بمجاعة في القطاع.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو عقد مشاورات مكثفة بعدما تلقى مؤشرات على أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

بينما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك تكهنات بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي خلال أسبوع.

الأكثر قراءة

تفاصيل عقد قران مصطفى شعبان وهدى الناظر.. أقيم قبل شهرين في حفل محدود (خاص)

عاجل.. مقتل 3 جنود بجيش الاحتلال وإصابة 11 فى انفجار عبوة ناسفة بغزة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. على رأسهم نتنياهو.. "العدل الدولية" قد تصدر أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟