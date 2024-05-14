الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الإدمان" يُنهي حياة شخص على يد زوجته وابنها بقنا.. والمحكمة تقول كلمتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سيدة ونجلها بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجها في قرية الحجيرات.

تفاصيل الواقعة

كانت بداية الواقعة في يونيو من عام 2022، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة ملقاة على الطريق العام في قرية البيجية التابعة لدائرة المركز وبها آثار خنق في الرقبة، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة حينها.


فيما كشفت الأجهزة بعد عملية البحث أن مرتكبا الواقعة زوجة المجني البالغة من العمر 42 عامًا، ونجلها الأكبر الذي يبلغ من العمر 22 عامًا قاما بخنقه سويًا حتى فارق الحياة ثم حملا الجثة داخل تروسيكل وتم إلقائها على الطريق العام في البيجية ليلًا حتى تدهسه سيارة وتختفي الشبهة عنهما.

واعترفا المتهمان بعد كشف خطتهما، أن سبب ارتكابهما الجريمة إدمان المجني المجني عليه للمواد المخدرة ويوميًا يقوم بالتعدي على أهل منزله بالضرب وأخذ الأموال منهم بالإكراه لشراء المخدرات وذلك باستمرار حتى وقعت المشاجرة الأخيرة، والتعدي عليهم فقررا التخلص منه.

ألقي القبض على المتهمة ونجلها، وإحالة الواقعة إلى محكمة جنايات قنا والتي أصدرت حكمها المتقدم.

قنا اخبار محكمة قنا حكم محكمة الجنايات جنايات قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

ضمن"حياة كريمة".. إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية بلاد المال في قنا

محافظ قنا يشدد على تطبيق المواصفات الفنية والقياسية بأعمال الرصف

وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ قنا يعقدان لقاءً موسعًا مع قيادات وعمال "مصر للألومنيوم"

وزير قطاع الأعمال: 30 مليار جنيه مبيعات سنوية لمجمع ألومنيوم نجع حمادي

وزير قطاع الأعمال ومحافظ قنا يتفقدان مجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي

وكيل تعليم قنا يشهد فعاليات مبادرة رفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس

وكيل تعليم قنا يتابع سير الامتحانات بإدارتي فرشوط وأبوتشت

الأكثر قراءة

عاجل| أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2024/5/14 بالجنيه والدولار

نزوح 400 ألف من رفح الفلسطينية جراء تصاعد العدوان الإسرائيلى

مانشستر سيتى يتحدى توتنهام لانتزاع قمة الدورى الإنجليزى من أرسنال

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2024/5/14

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟