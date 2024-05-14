"الإدمان" يُنهي حياة شخص على يد زوجته وابنها بقنا.. والمحكمة تقول كلمتها

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سيدة ونجلها بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجها في قرية الحجيرات.

تفاصيل الواقعة

كانت بداية الواقعة في يونيو من عام 2022، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة ملقاة على الطريق العام في قرية البيجية التابعة لدائرة المركز وبها آثار خنق في الرقبة، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة حينها.



فيما كشفت الأجهزة بعد عملية البحث أن مرتكبا الواقعة زوجة المجني البالغة من العمر 42 عامًا، ونجلها الأكبر الذي يبلغ من العمر 22 عامًا قاما بخنقه سويًا حتى فارق الحياة ثم حملا الجثة داخل تروسيكل وتم إلقائها على الطريق العام في البيجية ليلًا حتى تدهسه سيارة وتختفي الشبهة عنهما.

واعترفا المتهمان بعد كشف خطتهما، أن سبب ارتكابهما الجريمة إدمان المجني المجني عليه للمواد المخدرة ويوميًا يقوم بالتعدي على أهل منزله بالضرب وأخذ الأموال منهم بالإكراه لشراء المخدرات وذلك باستمرار حتى وقعت المشاجرة الأخيرة، والتعدي عليهم فقررا التخلص منه.

ألقي القبض على المتهمة ونجلها، وإحالة الواقعة إلى محكمة جنايات قنا والتي أصدرت حكمها المتقدم.