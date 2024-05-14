الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالغردقة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شن حي شمال الغردقة برئاسة اللواء محمد سليم حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات في نطاق الحي، وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات بالشوارع.

 

وأكد اللواء محمد سليم رئيس حي شمال الغردقة، أن الحملات مستمرة على مدار أيام الأسبوع؛ لمنع التعديات على الطرق العامة، وإزالة الإشغالات بالشوارع، مؤكدًا ضرورة القيام بحملات دورية  مفاجئة لإزالة أي إشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين والتصدي لأي مخالفات تعوق حركة سير المواطنين والحركة المرورية.

 

وأوضح رئيس شمال الغردقة، أنه تم التنبيه على أصحاب المحلات بتنفيذ قرار غلق المحال بالتوقيتات الصيفية، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بتنفيذ القانون المنظم لذلك وعدم التهاون مع المخالفين.

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