وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد لجان امتحانات النقل

تفقد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، سير العملية الامتحانية بإدارة القصير التعليمية، يرافقه أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية، ورمضان شعبان، مدير إدارة القصير التعليمية، كما تفقد عددًا من المدارس بإدارة القصير التعليمية، وهي مدرسة "الشهيد منصور عباس حمزة الإبتدائية"، حيث يؤدي طلاب الصف الرابع الخامس والسادس امتحاناتهم.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر مدرسة "كمال الدين حسين همام الثانوية"، والتي يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم، امتحانات مادتيِّ الجغرافيا والكيمياء، ثم مدرسة القصير الثانوية الصناعية للبنات.

وتابع وكيل تعليم البحر الأحمر، سير العملية الامتحانية من الطلاب ومستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وعدم رصد أى مشكلات تواجههم أثناء تأدية الامتحان، كما اطمأن على أداء الطلاب للامتحانات، في إطار من الانضباط وانتظام اللجان، وذلك بتوجيه من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ومحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي.

ووجَّه وكيل تعليم البحر الأحمر بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب وتوفير كل سبل الراحة، وشدد على التأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وأكد منير أن جميع اللجان بالمحافظة تشهد الالتزام بكل التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، فضلًا عن الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

وكشف عن انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، بجانب ربطها بغرف فرعية مماثلة بجميع الإدارات التعليمية للوقوف على مدار الساعة على انتظام سير الامتحانات وحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

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