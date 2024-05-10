تجديد المباني وتدريب العاملين.. فنادق البحر الأحمر تستعد لموسم السياحة الصيفية

انهت فنادق البحر الأحمر استعداداتها الخاصة لاستقبال المصطافين خلال الموسم الصيفي الحالي، من خلال عملية تطوير شاملة لجذب أكبر عدد من النزلات من كل الجنسيات، بالإضافة إلى دعم وتشجيع السياحية الداخلية لزيارة فنادق مدن الغردقة ومرسى علم.

وقال أبو المجد علي؛ نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر لـ"الدستور"، إن شركات السياحة الجالبة عملت علي تطوير خدماتها من خلال التعاقد مع الفنادق بعد عملية التجديد والتطوير لمواكبة حركة السياحة العالمية، مؤكدًا أن الشركات بدأت في الإعلان عن عروض لزيارة مدينة الغردقة ومرسى علم، وذلك من خلال باقة خدمات ترفيهية وأسعار مناسبة لجذب أكبر عدد من النزلاء، سواء سياح من جنسيات أوروبية، أو تشجيع السياحة الداخلية حيث أصبحت السياحة الداخلية جزء هام وحيوي من صناعة السياحة.

وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، أن فنادق الغردقة ومرسى علم بمختلف درجاتها حرصت على استغلال فترة الشتاء وحالة الركود الطبيعة لتدريب العاملين بها، بجانب تطوير الغرف وتجديد المبانِ وزيادة أعداد الغرف، مؤكدًا انه هناك توقعات كبيرة للموسم السياحي الصيفي هذا العام ان يكون به حالة رواج كبيرة، وهناك حجوزات بدأت بالفعل وهي مبشرة بشكل كبير لهذا الموسم.

رفع مستوى الخدمة.. استعدادات فنادق البحر الأحمر للصيف

وفي السياق، كشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبرى بالبحر الأحمر، أن مسؤولي القطاع السياحي بالبحر الأحمر يعملون من خلال رؤية شاملة لبدء موسم سياحي صيفي قوي، وذلك من خلال استعدادات مكثفة، لافتًا إلى أن هناك فنادق استطاعت أن ترفع من مستوى خدماتها المقدمة لنزلائها من خلال تدريب العاملين بها وتطوير وتجديد شامل، بجانب حملات الدعاية الكبرى التي تقوم بها وزارة السياحة والآثا، لافتًا إلى أن هناك أسواق سياحية وجنسيات لم تكن ضمن خريطة السياحة الوافدة لمصر بدأت في الوصول إلى المحافظة.

وكشف عثمان، أن مدن الغردقة ومرسى علم أصبحت وجهة للسياحة الداخلية وباتت رقمًا هامًا في السياحة الوافدة للمدن الساحلية، مؤكدًا أنه هناك مناطق سياحية لا يعرف الكثيرين عنها شيئًا، مشيرًا إلى أن حملات الدعاية والتعريف بالمناطق والخدمات السياحية بالمنتجعات المصرية خاصة بالبحر الأحمر جعلت كثير من المصريين يقبلون عليها.