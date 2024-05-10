الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تجديد المباني وتدريب العاملين.. فنادق البحر الأحمر تستعد لموسم السياحة الصيفية

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة

انهت فنادق البحر الأحمر استعداداتها الخاصة لاستقبال المصطافين خلال الموسم الصيفي الحالي، من خلال عملية تطوير شاملة لجذب أكبر عدد من النزلات من كل الجنسيات، بالإضافة إلى دعم وتشجيع السياحية الداخلية لزيارة فنادق مدن الغردقة ومرسى علم.

وقال أبو المجد علي؛ نائب رئيس غرفة شركات  السياحة والسفر بالبحر الأحمر لـ"الدستور"، إن شركات السياحة الجالبة عملت علي تطوير خدماتها من خلال التعاقد مع الفنادق بعد عملية التجديد والتطوير لمواكبة حركة السياحة العالمية، مؤكدًا أن الشركات بدأت في الإعلان عن عروض لزيارة مدينة الغردقة ومرسى علم، وذلك من خلال باقة خدمات ترفيهية وأسعار مناسبة لجذب أكبر عدد من النزلاء، سواء سياح من جنسيات أوروبية، أو تشجيع السياحة الداخلية حيث أصبحت السياحة الداخلية جزء هام وحيوي من صناعة السياحة.

وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، أن فنادق الغردقة ومرسى علم بمختلف درجاتها حرصت على استغلال فترة الشتاء وحالة الركود الطبيعة لتدريب العاملين بها، بجانب تطوير الغرف وتجديد المبانِ وزيادة أعداد الغرف، مؤكدًا انه هناك توقعات كبيرة للموسم السياحي الصيفي هذا العام ان يكون به حالة رواج كبيرة، وهناك حجوزات بدأت بالفعل وهي مبشرة بشكل كبير لهذا الموسم.

رفع مستوى الخدمة.. استعدادات فنادق البحر الأحمر للصيف

وفي السياق، كشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبرى بالبحر الأحمر، أن مسؤولي القطاع السياحي بالبحر الأحمر يعملون من خلال رؤية شاملة لبدء موسم سياحي صيفي قوي، وذلك من خلال استعدادات مكثفة، لافتًا إلى أن هناك فنادق استطاعت أن ترفع من مستوى خدماتها المقدمة لنزلائها من خلال تدريب العاملين بها وتطوير وتجديد شامل، بجانب حملات الدعاية الكبرى التي تقوم بها وزارة السياحة والآثا، لافتًا إلى أن هناك أسواق سياحية وجنسيات لم تكن ضمن خريطة السياحة الوافدة لمصر بدأت في الوصول إلى المحافظة.

وكشف عثمان، أن مدن الغردقة ومرسى علم أصبحت وجهة للسياحة الداخلية وباتت رقمًا هامًا في السياحة الوافدة للمدن الساحلية، مؤكدًا أنه هناك مناطق سياحية لا يعرف الكثيرين عنها شيئًا، مشيرًا إلى أن حملات الدعاية والتعريف بالمناطق والخدمات السياحية بالمنتجعات المصرية خاصة بالبحر الأحمر جعلت كثير من المصريين يقبلون عليها.

فنادق البحر الأحمر تطوير فنادق الغردقة شركات السياحة والسفر فنادق الغردقة السياحة حركة السياحة

مواد متعلقة

تداول 11 ألف طن بضائع عامة و677 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح على متن 16 رحلة طيران اليوم

إقبال كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالبحر الأحمر (صور)

انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالبحر الأحمر

"تعليم البحر الأحمر": لم نسجل أى مخالفات أو معوقات فى امتحانات النقل

رنجة وفسيخ بالفنادق.. شواطئ الغردقة كاملة العدد في شم النسيم

الفسيخ يُضفي نكهة مصرية على موائد السياح في الغردقة

إقبال كبير على شواطئ العائلات فى الغردقة بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع

الأكثر قراءة

عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

ألمانيا تتوعد إسرائيل بـ"تضييق الخناق" عليها حال الهجوم على رفح

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

في يومه العالمي.. ما الذي يسبب مرض الذئبة؟

غدا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث اقتحام مركز كرداسة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل