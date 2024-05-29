الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سر إنهاء حياة صاحب سنتر معروف بالمطرية (فيديو)

جريمة مأساوية شهدتها منطقة المطرية بمقتل صاحب سنتر دروس خصوصية بطلقة خرطوش على يد أحد أقارب طالبة لدى الضحية.

التحقيق فى مقتل مدرس بالرصاص داخل سنتر تعليمى بالمطرية

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية داخل سنتر تعليمي بمسمى عمر بن الخطاب ومقتل شخص بداخله في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين إصابة صاحب سنتر تعليمي يدعى وائل بسيوني على يد أحد أقارب طالبة.

 

تستعرض "الدستور" فيديوجراف للتفاصيل الكاملة على مقتل صاحب سنتر تعليمي بالمطرية

منطقة المطرية صاحب سنتر طلقة خرطوش طالبة الأجهزة الأمنية

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