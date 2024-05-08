الأربعاء 08 مايو 2024
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محافظات

"تعليم البحر الأحمر": لم نسجل أى مخالفات أو معوقات فى امتحانات النقل

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير

قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن غرف عمليات المديرية والإدارات المختلفة لم تسجل أي معوقات أو خروقات خلال عملية امتحانات النقل للمراحل المختلفة، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرف عمليات للمتابعة بكل إدارة تعليمية مرتبطة بغرفة عمليات المديرية، ويتم رصد أي مخالفات بشكل فوري، مؤكدًا أن الامتحانات جرت في يومها الأول دون تسجيل أي مخالفات أو معوقات لسير الامتحانات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ"الدستور"، أنه لم يتم تسجيل حالات غياب تُذكر بالنسبة للطلاب، لافتًا إلى انتظام سير الامتحانات ووصول المراقبين في مواعيدهم، ولم يتم رصد أي تجاوزات بجميع المراحل، مشيدًا بمستوى الانضباط في مدارس المحافظة. 

تنسيق كامل لتنظيم امتحانات النقل بالمحافظة

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن نحو 31811 طالبًا وطالبة يؤدون امتحاناتهم على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية، كما يؤدى 8511 طالبًا وطالبة للصفين الأول والثاني الثانوي، بواقع 4322 للصف الأول الثانوي، و4189 للصف الثاني الثانوي على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر على جاهزية مدارس البحر الأحمر لاستقبال امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ اليوم الأربعاء، لسنوات النقل.

التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن للطلاب أثناء سير الامتحانات وحتى إعلان النتيجة، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض والحفاظ على سلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية، مع تعقيم اللجان والنظافة بشكل دائم ومستمر.

واستطرد وكيل تعليم البحر الاحمر أن المديرية انتهت من كل الإجراءات اللازمة قبيل بدء العملية الامتحانية، والتنسيق مع كل الجهات المعنية بشكل كامل للحفاظ على سلامة الطلاب.

الدكتور هشام منير وزارة التربية والتعليم امتحانات النقل الامتحانات الثانوي مدارس البحر الأحمر

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