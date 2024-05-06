إقبال كبير على شواطئ العائلات فى الغردقة بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع

تشهد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، بالإضافة للفنادق والمنتجعات السياحية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع.

ووصلت نسب الإشغال بالفنادق إلى 80% من الغرف المتوافرة لديها.

وقال أشرف فؤاد، المدير العام لشواطئ العائلات بالغردقة والتي تتبع محافظة البحر الأحمر، إن الشاطئ يستقبل مئات الأسر منذ صباح اليوم للاستمتاع بمياه البحر، مشيرًا إلى أن شواطئ العائلات الثلاثة تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال المحتفلين بأعياد شم النسيم.

ولفت إلى أنه تم تجهيز شاطئ العائلات (النادي الاجتماعي سابقًا) بأكثر من 5 آلاف كرسي وشمسية، مشيرًا إلى تأمين المصطافين وذويهم من خلال نشر فرق الإنقاذ على الشاطئ بأكمله، لمراقبة المصيفين والحفاظ على حياتهم، مؤكدًا على تواجد سيارة إسعاف على مدار اليوم.



وأوضح "فؤاد"، لـ"الدستور"، أن شاطئ العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، حيث يمتد طوله لأكثر من ألفي متر تقريبًا، ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن، ويضم آلاف الأعضاء، كما يستقبل من غير الأعضاء برسم دخول قيمة 50 جنيهًا للتذكرة.

تزامنًا مع أعياد الربيع.. ارتفاع الإشغالات الفندقية

من جانبه، كشف سامح جمعة، الخبير السياحي، أن الفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر وخاصة مدن الغردقة ومرسي علم تشهد نشاطًا كبيرًا في نسب الأشغال والحجوزات، وذلك منذ بداية موسم السياحة الصيفية، وتزامنًا مع زيادة أعداد وصول الوفود ورحلات الطيران الدولية وخاصة القادمة من أوروبا، مؤكدًا أن السياحة الأوروبية تصدرت بين السياح الأعلى وصولًا لمنتجعات الغردقة ومرسي علم، ومن بينها السياحة الألمانية والتشيكية، وفي مرسي علم تصدرت السياحة الإيطالية مقدمة الجنسيات الوافدة إليها.

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة

شواطئ الغردقة