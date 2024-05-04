فرق طبية وشواطئ متأنقة.. البحر الأحمر "مستعدة" لاحتفالات عيدي القيامة وشم النسيم

وضعت الجهات المختصة بمحافظة البحر الأحمر استعدادات مكثفة لاستقبال المحتفلين بعيدي القيامة وشم النسيم، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها رفع درجة الاستعداد القصوى.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد داخل كافة المنشآت الطبية بالمحافظة، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل، بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أي حالات مرضية، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

ونشرت المديرية الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام الكنائس (الأنبا شنودة) و(القديس أبانوب)، والميادين، وأماكن التجمعات بالمحافظة (النادي الاجتماعي وكارفور)، وذلك لتقديم الخدمات الطبية من خلال المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان.

وكشفت عن تكثيف حملات مراقبة الأغذية للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم تداولها خاصة الأسماك المملحة والمدخنة، وأخذ عينات من الفسيخ والسردين والرنجة والأسماك الطازجة والأطعمة المطهوة والطازجة لفحصها وضبط أي أغذية مشكوك فيها، وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته بالإضافة إلى حملات صحة البيئة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية بأماكن تجمعات المواطنين.

وأوضحت مديرية الصحة، أنه تم تشكل غرفة الأزمات الرئيسية بديوان مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات، وايضا تكثيف المرور الدائم على جميع المستشفيات، وكافة المنشآت الصحية، لمتابعة كافة الاستعدادات لاستقبال أي حالات طارئة.

طوارئ بالشواطئ لاستقبال المحتفلين

فيما كلف محافظ البحر الأحمر مسؤولي المدن بإنهاء الاستعدادات الخاصة بالشواطئ العامة لاستقبال المحتفلين، من خللال تجهيز المقاعد ونشر فرق الإنقاذ، وذلك من خلال المرور المكثف عوتوفير كافة سبل الراحة لأهالي المحافظة والوافدين عليها خلال فترة الاحتفالات.

وكشف مرفق إسعاف البحر الأحمر عن تجهيز ما يقرب من 200 سيارة في وضع الاستعداد للتعامل خلال احتفالات عيد القيامة، وذلك من خلال نشر سيارات إسعاف أمام مقار الكنائس وعلى الشواطئ العامة، من خلال توفير نقاط متحركة بمناطق التجمعات لتقديم المساعدة في حال طلبها فورًا واختصارًا للوقت وحفاظًا على سلامة المواطنين.