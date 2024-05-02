تداول 78 ألف طن بضائع ووصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 78000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 568 شاحنة و165 سيارة، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع، 274 شاحنة و110 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 294 شاحنة و55 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال السفينة WADI ALARAB على متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها بينما تغادر العبارة أمل، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمل والحرية 2.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن، 350 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي سينا، كوين نفرتيتي، بريدج واور. كا شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة تراست وعلى متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1760 راكب بموانيها.