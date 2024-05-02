الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تداول 78 ألف طن بضائع ووصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 78000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 568  شاحنة و165 سيارة، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع، 274 شاحنة و110 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 294  شاحنة و55 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال السفينة WADI ALARAB على متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها بينما تغادر العبارة أمل، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمل والحرية 2.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن، 350 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع  سفن وهي سينا، كوين نفرتيتي، بريدج  واور. كا شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة تراست وعلى متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة إلى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1760 راكب بموانيها.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات الواردات ميناء قمح روماني ميناء نويبع ميناء سفاجا

مواد متعلقة

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

إعلان خادش للحياء يثير غضب الشارع في الغردقة.. والأهالي: "محدش بيحاسب"

بدء تطبيق قرار منع تداول الأسماك بالمطاعم والأسواق في البحر الأحمر

مصرع زوجين وإصابة أبنائهما فى حادث بطريق "سفاجا- قنا"

بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.. افتتاح مصنع "مصر" لبناء القاطرات بسفاجا

حركة مطارات وموانئ البحر الأحمر اليوم.. تداول 18 الف طن بضائع ووصل 20 طائرة

تلاعب في الحد الأدنى للأجور بفنادق البحر الأحمر.. "الدستور" تحاور كافة الأطراف

"تعليم البحر الأحمر" تطلق المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

إيرادات قوية لفيلم "السرب" فى أول أيام عرضه بالسينمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا