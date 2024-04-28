"تعليم البحر الأحمر" تطلق المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة

أعلن الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انطلاق المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك عقب الانتهاء من تدريس المناهج نهاية شهر أبريل الجارى.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر في بيان له، أنه تم تحديد المقار التي سوف تدرس المراجعات في كل إدارة تعليمية بالمحافظة، مؤكدا أن المراجعات بالمجان لجميع الطلاب لرفع المستوى التعليمى وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين الذين لهم كفاءة فى التدريس بالإدارات التعليمية، بوضع نماذج لامتحانات تدريبية تحت إشراف موجهي المواد الدراسية بالمديرية، لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، من خلال جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

وأوضح أن المديرية تحرص على توفير المناخ المناسب وتنظيم الوقت والانضباط فى القاعات المخصصة بهدوء وجدية وتركيز، فضلًا عن تجنب التزاحم لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية، بجانب إرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

ولفت وكيل تعليم البحر الأحمر إلى الالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات، متضمنًا كل التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين، مؤيدًا بصور وفيديوهات توثيقية لإرسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات بالوزارة، لافتًا إلى أن ذلك بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم ورعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.