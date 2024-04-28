الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تداول 21 ألف طن بضائع عامة و633 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 21000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 633 شاحنة و50 سيارة.

تفاصيل حركة الواردات والصادرات

 وشملت حركة الواردات 3500  طن بضائع، 327 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17500 طن بضائع، 306 شاحنات و5 سيارات. 
 

حيث شهد  ميناء سفاجا  استقبال السفينتين  الحرية 1 وأمل،  بينما تغادر السفينتان بوسيدون إكسبريس  والحرية1، كما شهد ميناء نويبع تداول 3750 طن بضائع و300 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، أور وأيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق  مغادرة  السفينة "LOTUS"، وعلى متنها 10000  طن  دقيق تصدير إلى اليمن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1180 راكبًا بموانيها.
 

طقس البحر الأحمر.. رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة 

 

في سياق آخر تشهد محافظة البحر الأحمر المختلفة تقلبات في حالة الطقس وانخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع نشاط في حركة الرياح  في معظم الأنحاء بالمحافظة، وذلك بعد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة تغيرات حالة الطقس المتوقعة بعد تحذيرات الأرصاد، محذرةً المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحيطة الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، تزامنًا مع وجود نشاط كبير لحركة الرياح، واحتمالية سقوط أمطار.
 

من جانبها أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن توجيه تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة وتحذير العاملين بالأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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