إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح بين 25-30 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، لحين استقرار حالة الطقس وانتظام الحالة الجوية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، لافتًا إلى ضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، موجهًا بتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.