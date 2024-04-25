مرسى علم تستقبل 11 ألف سائح اليوم

يستعد مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الخميس، لاستقبال 22 رحلة طيران دولية أوروبية، على متنها 11 ألف سائح، وذلك ضمن 149 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى غدٍ الجمعة، حيث تقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، وحتى وصولهم لفنادق إقامتهم.

وتبيَّن من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم وصول 22 رحلة طيران بينها رحلة من بولندا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلة من هولندا، ورحلتان من النمسا ورحلتان من سويسرا، واثنتان من إيطاليا، ومثلهما داخليتان، و4 رحلات من التشيك، و7 رحلات من المطارات الألمانية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي حتى غدٍ الجمعة 149 رحلة طيران، أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

انتعاشة فنادق البحر الأحمر

من جهته، كشف الخبير السياحي سامح جمعة لـ"الدستور"، عن أن فنادق البحر الأحمر تشهد انتعاشة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الغردقة ومرسى علم قِبلة ووجهة للسياح الأوروبيين حاليًا، وذلك لما تتمتع به المحافظة من شواطئ ساحرة وطقس معتدل، بالإضافة إلى الأسعار المناسبة والتي لا تقارن بالمدن السياحية غير المصرية، مشيرًا إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي والذي من المتوقع أن يشهد أعلى نسب إشغال مقارنةً بالسنوات السابقة.

وأوضح جمعة، أن الحكومة دعمت القطاع بشكل كبير وقدَّمت تسهيلات ضخمة ساعدت العاملين بالقطاع السياحي للنهوض مرة أخرى والعمل على الريادة وفتح أسواق سياحية جديدة، مؤكدًا أن السياحة الأوروبية الوافدة للبحر الأحمر ارتفعت كثيرًا عن الموسم السياحي السابق، وجاءت الجنسيات الألمانية والتشيكية والبولندية ضمن أكثر الجنسيات إقبالًا لزيارة منتجعات البحر الأحمر.