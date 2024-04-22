الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بحملات مكثفة.. البحر الأحمر تتابع تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي والحر

مخابز الغردقة
مخابز الغردقة

كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز خاصة السياحية والافرنجية، للتأكد من التزامها بمعايير جودة الخبز، وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، مشددا على الزام أصحاب المخابز بالإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

من جهته أكد شاذلى عايش مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر في بيان له، على قيام  مديرية التموين بحملة مكبرة علي المخابز السياحية بمدينة الغردقة بعد انخفاض سعر الدقيق، مؤكدا علي اصحاب المخابز بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بضرورة خفض أسعار الخبز السياحي والحر، مناشدين المواطنين بالإبلاغ عن اي تلاعب في أسعار ووزن الخبز علي رقم 01005532501، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة.  

تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%

وتابع مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، أن ذلك يأت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق حرصًا على مصالح المواطنين، ووفقا للقرار الصادر عن  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%، فإنه سيتم تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة اعتبارا من اليوم الاثنين، وأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 35 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

وشهدت الأسواق المحلية بمدينة الغردقة ومدن محافظة البحر الاحمر انخفاضًا ملحوظًا في اسعار معظم السلع، حيث تشهد الأسواق حالة من الرواج في عملية البيع والشراء، مع زيادة الحملات الرقابة علي الأسواق والمتاجر الكبري بنطاق محافظة البحر الاحمر 

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