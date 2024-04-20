668 ألف طن بضائع تُشحن عبر موانئ البحر الأحمر بزيادة 18% فى مارس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تحقيق تداول 668 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% على صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.



وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 196 ألف طن وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32 ألف طن فوسفات.

ارتفاع نسبة الصادرات

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وبما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية، والعمل نحو تدعيم القدرات التشغيلية للموانئ التابعة للهيئة، وتعظيم تنافسية تلك الموانئ على المستوى العالمي.

وأضاف رئيس موانئ البحر الأحمر أن زيادة الصادرات عبر موانئ الهيئة تأتي نتيجة لما بذلته الدولة من جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحية في مصر، وربط الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة نقل متكاملة من طرق وسكك حديدية لتسهيل نقل البضائع والمحاصيل.