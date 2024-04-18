تصدير 51 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 779 شاحنة و140 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 368 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 59500 طن بضائع، 411 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية 1 وتغادر السفينة MALTEZA وعلى متنها 51 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، أيضًا العبارة أمل، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية 2 ومغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 1.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طنًا، 334 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي: سينا، أيلة، كوين نفرتيتي وأور، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2125 راكبًا بموانيها.

اليوم.. 13 ألف سائح يصلون فنادق مرسى علم

في سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الخميس، لاستقبال 40 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها 13 ألف سائح، من جنسيات مختلفة، ضمن 115 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت حتى الجمعة المقبل، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم لفنادق الإقامة.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم بمطار مرسى علم، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 40 رحلة من عدة دول مختلفها بينها 19 رحلة من بولندا، 4 رحلات من التشيك، 5 رحلات من ألمانيا، 8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من ليتوانيا ورحلة من هولندا، ورحلة من بلجيكا، تقل على متنها 13 ألف سائح.