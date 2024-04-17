الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته فى الغردقة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، فجر اليوم الأربعاء، في القبض على المتهمين بقتل شاب في الغردقة، وإلقاء جثته بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الشيخ شحات، وتواصل جهات التحقيق المختصة كشف ملابسات الواقعة والتحقيق فيها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من التعرف على بيانات وكشف هوية جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر على جثته ملقاة بأحد شوارع الغردقة، وتحديدًا بمنطقة الشيخ شحات.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب يدعى "مصطفى. ع" 27 سنة، مصورًا فوتوغرافيًّا، وتبين أنه من إحدى قرى محافظة قنا، وأن أسرته حررت محضرًا باختفائه منذ يومين، فيما يتم تكثيف الجهود لبيان أسباب وملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد عثرت على جثة لشاب في العقد الثالث داخل كرتونة بأحد شوارع الغردقة، وتم إخطارالنيابة التي انتقلت للمعاينة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

العثور على جثة 

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة، وتقرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وبيانات الجثة وتكثيف الجهود الأمنية حول ملابسات الحادث.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة، حيث لم يستدل على شخصية المجني عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

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