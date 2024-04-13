"صحة البحر الأحمر": لم نسجل أى حالات غرق أو تسمم خلال عيد الفطر

قال الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن المستشفيات التابعة للمديرية بمدن المحافظة المختلفة لم تسجل أي بلاغات أو إخطارات لحالات غرق خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأكد، لـ"الدستور"، أنه لم يتم استقبال أي حالات تسمم أطعمة أو حالات طارئة خلال الاحتفالات بالعيد سوى بعض حوادث الطرق، لافتًا إلى أن المديرية نسَّقت مع الجهات المختصة والوحدات المحلية والإسعاف طوال أيام العيد، وكان هناك رفع لحالة الطوارئ خلال فترة العيد.

وأضاف وكيل صحة البحر الأحمر أن الأطقم الطبية كانت تقوم بعملها على أكمل وجه خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كانت تقدم على أعلى مستوى، وهناك سرعة في الاستجابة للتعامل مع حالات الطوارئ إن وجدت.

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