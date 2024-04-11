وكيل "صحة البحر الأحمر" يُتابع انتظام العمل بالوحدات في ثاني أيام عيد الفطر

تفقد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، يرافقة الدكتور عمرو عادل مدير المستشفيات والدكتور كريم الشبراوي مدي مستشفى الغرقة العام، ووفد من مديرى الادارات المنشآت الصحية بالغردقة حيث بدأ الزيارة بوحدة الأحياء شمال الغردقة، ثم المركز الحضرى ومستشفى الحميات، مرورا على العيادات المتنقلة للمبادرات الرئاسية وانتهت بمستشفى الغردقة العام.

وأكد وكيل صحة البحر الاحمر، علي زيادة اعمال الحملات التوعوية والتثقيفية التى تتم من خلال فرق الإعلام والتثقيف الصحى للتنبيه علي المبادرات الرئاسية، لافتًا إلي أن ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل بكافة الاماكن والوقوف علي جاهزية المستشفيات والاطمئنان على مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال اجازه عيد الفطر المبارك

واستكمل العربى، جولته بالمرور علي اقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات وباقي اقسام المستشفيات والوحدات واطمئن علي توافر كافة الادوية وتواجد الفريق الطبي علي رأس العمل.

وفي نهاية الجولة، اجتمع العربي مع الفريق الطبي بمستشفى حميات الغردقة ووجه ببذل المزيد من العمل من اجل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمنتفعين وتأكد من توافر كل الاحتياجات والمستلزمات بجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية من اجل رضا المنتفعين خلال اجازة عيد الفطر المبارك مهنئًا اهالي المرضي بعيد الفطر المبارك.

صحة البحر الأحمر: المستشفيات تعمل بكامل طاقتها

وأضاف وكيل صحة البحر الأحمر، أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها خلال العيد، مؤكدا علي استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لافتًا إلي أن الأطباء يقومون بدورهم الوطني والمهني في تقديم الخدمات الصحية دون تهاون أو تخاذل، مشيدا بجهود العاملين بمستشفي الغردقه العام طوال أيام الإجازات واستقبال جميع الحالات وتقديم الرعاية الكامله لهم دون وجود أي شكاوي من المواطنين.