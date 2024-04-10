الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الميناء الكبير بالغردقة

صلاة العيد بمسجد
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة

أدي الآلاف من أهالي مدينة الغردقة صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، حيث شهدت ساحة وميدان الميناء احتفالات مواطني وأهالي مدينة الغردقة بعيد الفطر المبارك، حيث تم توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال وسط فرحة كبيرة وبهجة بالعيد.

 

كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمناطق ساحات صلاة العيد والشوارع القريبة من المساجد الكبري، والذي تم أداء صلاة العيد بها، وقامت بتمشيط الشوارع وعدم السماح بتوقف السيارات حتى تتم سيولة مرورية، وتنظيم حركة السير.

 

اوقاف البحر الاحمر: 195 مسجدًا لصلاة العيد
 

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر إنهاء استعدادها لاستقبال المُصلين في عيد الفطر المبارك، وذلك بتطهير وتعقيم المساجد، وتجهيزات الفرش والمعدات اللازمة للصلاة في ساحات المساجد المحددة.
 

وأكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن تجهيز المساجد والانتهاء من عملية تطهير وتعقيم المساجد المقرر إقامة صلاة  العيد بها، كما تمتجهيز195 مسجدًا و8 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تعيين إمام أساسي وآخر احتياطي لصلاة العيد.

 

قال الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إنّ المديرية حددت أماكن صلاة عيد الفطر المبارك حيث تم تخصيص 195 مسجدًا و8  ساحات، وذلك بمعدل 104 مساجد في الغردقة و18 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و20 مسجدًا في مدينةالقصير، و9  مساجد في مرسى علم و24 مسجدًا في حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى 2 ساحه بمدينة رأس غارب، وتم تجهيز وساحة واحدة بمدينة بسفاجا و3 بالقصير وساحة واحدة بحلايب وأخري بمدينة الشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف  مؤكدًا أنه تم تنظيم حملات تعقيم وتطهير  للمساجد بالبحر الأحمر، استعدادا للعيد بالتنسيق والتعاون مع صحة البحر الأحمر والوحدات المحلية للمدن.

صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
صلاة العيد بمسجد الميناء بالغردقة
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