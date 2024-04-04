الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 619 شاحنة و47 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 309 شاحنات، و44 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 310 شاحنات و3 سيارات. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة السفينتين وادي اليرموك والرياض، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة "أمل" وغادرت السفينة "دليلة"، كما شهد ميناء نويبع تداول 4720 طن بضائع، 420 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، اور وسينا. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة لوتس، وسجَّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكب بموانئها.

ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر موانئ الصادرات الواردات

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