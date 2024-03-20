الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى بالبحر الأحمر: توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

التحالف الوطني يوزع
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة

وزّع متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر عددًا من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني بالمحافظة في تخفيفها العبء على الأسر من مستحقي الرعاية، وجهود وأعمال التحالف التنموية التي بدأها منذ مطلع شهر رمضان المبارك.

وأكد وائل جاد، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر، أن متطوعى التحالف قاموا بتوزيع 350 كرتونة مواد غذائية متكاملة بمواد غذائية ومعلبات وتكفي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن أعمال التوزيع مستمرة على مدار الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز وجبات غذائية للإفطار، ويتم توزيعها في عدد من المناطق والشوارع الرئيسة ومستحقيها.

منسق التحالف الوطني بالبحر الأحمر: نقوم بعمل حصر للأسر الأولى بالرعاية 

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، لـ«الدستور»، أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك بدأت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدن المحافظة في عملية حصر الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم طوال الشهر المبارك، حيث بدأ متطوعو التحالف الوطني بمدن البحر الأحمر في توزيع كراتين المواد الغذائية لمستحقيها، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن تكلفة الكرتونة الرمضانية وصلت لـ600 جنيه وتحتوي على كل متطلبات الأسرة.

وتابع منسق عام التحالف الوطني بالبحر الأحمر أن التحالف الوطني يواصل أعماله طوال الشهر المبارك، لافتًا إلى أنه تمت إقامة مائدة إفطار لـ250 فردًا وذلك بشكل يومي، ويتم توزيعها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب إنشاء معرض للسلع الغذائية المخفضة بعدد من المدن، مؤكدًا على تنظيم عدد من الندوات التوعوية والثقافية والفنية في مختلف المناطق.

واستطرد «جاد» أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر يقوم بالتجهيز حاليًا لدورة رياضية في كرة القدم خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني يسعى لتوصيل الدعم والمساندة لمستحقيها، من خلال توفير ما تتطلبه الأسر الأولي بالرعاية بشكل دائم وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن نجاح جهود التحالف الوطني جاءت وتستمر بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
التحالف الوطني يوزع شنط رمضان بالغردقة
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