تداول 47 ألف طن بضائع وتصدير 32 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 47000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 883 شاحنة و100 سيارة.

تفاصيل حركة الصادر والوارد

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 429 شاحنة و83 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، 454 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة "G STAR" وعلى متنها 32 الف طن فوسفات متجهة الى الهند وثلاث سفن أخرى وهى دليلة، الرياض والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و184 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2471 راكب بموانيها.

الأوربيون يتصدورن القائمة.. انتعاش سياحي بفنادق البحر الأحمر



في سياق آخر تشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية المختلفة إقبالًا كبيرًا عليها، حيث ارتفعت نسب الاشغال الفندقي مع بداية شهر مارس الجاري، وتصدرت السياحة الأوروبية قائمة أعلي الجنسيات الوافدة لمنتجعات الغردقة ومرسي علم، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها جهات وهيئات ذات صِلة.

قال محمد عيد سليمان الخبير السياحي لـ «الدستور»، أن فنادق الغردقة ومرسي علم تشهد حالة من الرواج منذ بداية الشهر الجاري، مشيرًا الي أن فنادق البحر الأحمر استعدت بكامل طاقتها بتجهيزات كبري مع بداية الموسم السياحي، مؤكدًا أن نسب الحجوزات والإقبال خلال الفترة الحالية مطمئنة وأنه هناك مُبشرات بموسم سياحي قوي خاصة مع الطفرة الكبيرة التي شهدتها الفنادق السياحية، من خلال تدريب العاملين والقائمين علي الفندقة وتطوير بعض الخدمات المقدمة للنزلاء من مختلف الجنسيات.

من جانبه أكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين أن السياح الأوربيين يتصدرون الأعلى وصولًا خاصة الإيطاليين والبلجيك، والألمان والبولنديين، مشيرًا إلى أن مدينة مرسي علم أصبحت وجهة سياحية عالمية ولها زوارها ومحبيها من مختلف الجنسيات، لافتًا الي جهود الدولة وأجهزتها المختصة في دعم القطاع السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة، ودعمها للاستثمار في القطاع والذي يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.