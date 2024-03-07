الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تداول 20 ألف طن و1164 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8  سفن، وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1164 شاحنة و144 سيارة. 

تفاصيل حركة الصادر والوارد

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 587  شاحنة و117 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 577 شاحنة و27 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما تغادر السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين، أمل وبوسيدن اكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، امل ودليلة.

 تداول 4600 طن بضائع و425 شاحنة بميناء نويبع 

 كما تم تداول 4600  طن بضائع و425  شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي  كوين نفرتيتى، سينا وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3893 راكبا بموانيها.

البحر الاحمر موانئ الواردات ميناء سفاجا مرسى علم بضائع نويبع

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