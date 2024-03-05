تداول 48 ألف طن بضائع ووصول 31 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1150 شاحنة و590 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، 607 شاحنات و573 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 543 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MANTA HACER وعلى متنها 31 الف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، بينما تغادر العبارتين أمل والرياض، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، امل والحرية1، وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

تداول 3135 طن بضائع و375 شاحنة بميناء نويبع

كما تم تداول 3135 طن بضائع و375 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 475 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2345 راكبا بموانيها.