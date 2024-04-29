الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 29-4-2024 للبيع والشراء

الدولار
الدولار

يحرص المسافرون لخارج البلاد على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-4-2024 عبر جوجل، بالبنوك المصرية، حيث بلغ فى البنك الأهلى المصرى قيمة 47.85 للشراء، 47.95 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر وصل إلى 47.85 للشراء و47.95 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل 47.80 للشراء، وقيمة 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-4-2024

وتقدم "الدستورسعر الدولار اليوم وأسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وستشمل تحديثا فوريًا للسعر في حال تغيرها.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

سجل اليورو اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 51.11 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو قيمة 59.46 جنيه للشراء و59.65 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

بلغ الفرنك السويسري بالبنك المركزي المصري نحو قيمة 52.30 جنيه للشراء ومبلغ 52.46 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو قيمة 30.87 جنيه للشراء ومبلغ 30.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.

للبيع والشراء.. سعر الدولار اليوم الاحد 28 ابريل 2024 خلال التعاملات المسائية

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سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.17 جنيه للشراء و155.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع.

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