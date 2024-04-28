الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للبيع والشراء.. سعر الدولار اليوم الاحد 28 ابريل 2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار  اليوم الاحد الموافق 28 أبريل خلال التعاملات المسائية؟..كلمات تصدرت محرك بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" خلال التقرير التالي قائمة بسعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد في البنوك المصرية والعاملة في مصر وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الأحد 2024 تحديث يومي

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

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سعر الدولار اليوم الاحد 28-4-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024 نحو 47.85 جنيه للشراء مقابل 47.95 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية..

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ متوسط سعره 47.85 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد 28-4-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024 في البنك التجاري الدولي 47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات المسائية اليوم الاحد الموافق 28 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

-بلغ سعر الدولار نحو 47.84 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر اليورو 51.23 جنيهًا للشراء، و51.35 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيهًا للشراء، و59.65 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيهًا للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاحد 28-4-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

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