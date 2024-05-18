الأهلى ينهى مرانه الرئيسى استعدادا لمباراة الترجى

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي بداية المران، حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية للاعبين، شرح خلالها بعض النقاط المهمة، وطالب اللاعبين بالتركيز التام، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بالكرة، حرص خلاله مارسيل كولر على توجيه اللاعبين بشكل مستمر، كما منح بعض عناصر الفريق تعليمات فنية وتكتيكية لتنفيذها خلال اللقاء.

فيما خاض حراس مرمى الفريق، محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف، مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء السبت في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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