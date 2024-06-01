السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة بنى سويف" تفاجئ مستشفى الفشن المركزي

أجرت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، مساء اليوم السبت، زيارة مفاجئة لمستشفى الفشن المركزى لمتابعة سير العمل بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتور حنا جمال مدير المستشفى.

وقامت الدكتورة سماح جاد بالمرور على الاستقبال ومتابعة انتظام النوبتجيات ومراجعة السجلات كما تم المرور على معمل المستشفى ورصد عدد من السلبيات والتوجيه بتلاقيها، والمرور على بنك الدم ومراجعو تسجيل الحالات، حيث تم رصد عدد من الملاحظات والسلبيات الخاصة بمكافحة العدوى ونقص المستلزمات الطبية.

وواصلت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف المرور على العناية المركزة والحضانات وتم السماع لشكاوى المرضى وتوجيه مدير المستشفى بعمل حصر للمستلزمات الطبية والأدوية الغير متوفرة والتشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى فى كافة أقسام المستشفى، ووجهت بمحاسبة المقصرين حرصا على تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

بني سويف الفشن وكيلة وزارة الصحة معمل المستشفي الحضانات

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