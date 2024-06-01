السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محامي حسين الشحات يكشف أول تحرك رسمي بعد إصدار المحكمة عقوبات ضد موكله (فيديو)

حسين الشحات والشيبي
حسين الشحات والشيبي

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، تفاصيل الحكم الصادر بمعاقبة حسين الشحات بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من عضوية أي هيئات رياضية لمدة خمسة أعوام وتعويض مالي قدره 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي الموسم الماضي.

وقال أشرف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه كان هناك محاولات للصلح بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز بعد الأزمة بينهما قبل الحكم الصادر ضد موكله، وتم معاقبته مرتين من قبل النادي الأهلي إرساءً لمبادئه، بالإضافة إلى توقيع عقوبة اتحاد الكرة التي تم توقيعها على اللاعب بالإيقاف مباراتين وغرامة قدرها 20 ألف جنيه.

وتابع أشرف عبد العزيز: تقرير حكم المباراة أفاد أن اللاعبين اشتبكا بسبب استفزازات محمد الشيبي للاعب حسين الشحات لاعب الأهلي، وقبل آخر جلسة كان من المفترض عقد جلسة بين الثنائي ولكنها لم تتم، مشيرًا إلى أنه يحظر إحالة النزاعات التى تؤثر على الأندية واللاعبين إلى المحاكم العادية.

وأكمل: تقدمنا اليوم باستئناف ويوم 9 يوليو سيتم المثول أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بشأن عقوبة حسين الشحات، كما أن الحكم الصادر ضد حسين الشحات لا يوجد مانع فيه من ممارسة النشاط الرياضي أو إيقافه، ويحق له المشاركة في المباراة المقبلة مع الأهلي ولا توجد مشكلة.

ورد أشرف عبدالعزيز على تصريحات محامي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، حول عدم وجود أي محاولات للصلح بين الطرفين، قائلًا: «أوكد أنه تم إجراء تواصل بين اللاعبين لحل الأزمة، كما أن وكيل اللاعب رضا سليم قاد التصالح بين الشحات والشيبي».

وأشار إلى أنه لا يتحدث الآن في صلح بعد صدور الحكم على اللاعب حسين الشحات، كما أن التصالح مع الشيبي حق أصيل للاعب حسين الشحات.

واختتم أشرف عبدالعزيز حديثه قائلًا: «حسين الشحات لم يقم بسب الدين للاعب بيراميدز محمد الشيبي، ولكن ما تم مشادة معلب بين الاثنين عقب نهاية المباراة، كما أن تقرير حكم مباراة بيراميدز والأهلي أشار لوجود استفزاز للاعبي بيراميدز لجميع لاعبي الأهلي وليس الشحات فقط».

أشرف عبد العزيز حسين الشحات الاهلى المغربي محمد الشيبي محامي حسين الشحات

مواد متعلقة

حيثيات الحكم على حسين الشحات فى "ضرب الشيبى" تكشف مفاجآت

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر أمنى يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

ياسمين عبد العزيز فاجأت أحمد العوضي.. تطورات جديدة في علاقة الثنائي (فيديو)

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

4 محافظات.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين