من هو ولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح؟

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور أمر أميري من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات حول ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد.

أبرز المعلومات عن ولي عهد الكويت