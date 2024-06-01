من هو ولى عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح؟
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور أمر أميري من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.
ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات حول ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد.
أبرز المعلومات عن ولي عهد الكويت
- ولد الشيخ صباح الخالد في الكويت في 15 مارس 1953.
- الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح.
- توفي والده شابا عام 1969 عن عمر ناهز 38 عاما، ووالدته الشيخة موزة الأحمد الجابر الصباح.
- تزوج من الشيخة عايدة سالم العلي الصباح، ولديهما من الأولاد الشيخة الجوهرة، الشيخ خالد.
- حصل عام 1977 على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت.
- التحق في عام 1978 بالعمل في وزارة الخارجية عام بدرجة ملحق دبلوماسي، في قسم الشؤون العربية بالإدارة السياسية من 1978 إلى 1983.
- عمل مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 1983 حتى 1989.
- عين عام 1995 سفيرا للكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي الوظيفة التي استمر فيها حتى عام 1998.
- في 15 أبريل 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسًا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.
- شغل منصب وزير للشؤون الاجتماعية ووزيرا للإعلام ووزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
- في عام 2010 عين عضوًا في المجلس الأعلى للبترول.
- في 23 أكتوبر 2011 صدر مرسوم بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
- في 13 ديسمبر 2011 صدر مرسوم بتشكيل الحكومة حيث عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي 14 فبراير 2012 صدر مرسوم بتشكيل الحكومة حيث أعيد تعيينه بنفس المنصب.
- تدرج بمختلف المناصب حتى 19 نوفمبر 2019 أصدر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت أمرًا أميريًا بتعين الشيخ صباح الخالد رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.